Adriana Petcu, o numire controversată la conducerea ANRM

Controverse în jurul numirii buzoiencei Adriana Petcu în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale(ANRM). Aceasta urmează să fie numită în cursul săptămânii viitoare, însă a refuzat să poarte orice discuție cu Ziarului Puterea despre acest subiect.

Conform unor surse, în ultima perioadă s-a vehiculat numirea doamnei Adriana Petcu în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). Dezvăluirile din trecutul său profesional și acuzațiile de corupție aduc sub semnul întrebării numirea acesteia pentru o poziție de asemenea responsabilitate.

La Buzău, șpaga pleacă de la 2.000 de euro

În urmă cu ceva timp, un om de afaceri și-a deschis o baltă de pescuit în albia râului Buzău, iar pentru asta a avut nevoie de mai multe avize, printre care și de avizul celor de la Apele Române. Era foarte sigur că va primi aviz favorabil, datorită faptului că a dat șpagă pentru asta, iar totul era asigurat. Pe surse, șpaga a constat în 2.000 de euro cash, însă nu am putut afla cu exactitate și la cine a ajuns șpaga. Totuși, putem face un exercițiu de imaginație și ne putem da seama că șpăgile nu ajung doar la simpli angajați, ci și la mai marii din instituție.

Directoarea care lucrează de-o viață la Apele Române

Adriana Petcu lucrează de când se știe la conducerea Apelor Române, Direcția Apelor Buzău – Ialomița, însă a mai avut ocazia să mai cocheteze, pe parcurs, cu funcții precum Ministru al Apelor și Pădurilor(în Guvernul condus de Sorin Grindeanu), dar și secretar de stat. În prezent, aceasta ocupă funcția de subsecretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, numită prin ordin de ministru.

CV-ul și declarația de avere:

1990-1998 Șef birou Marketing – Administrația Națională Apele Române, Direcția Apelor Buzău-Ialomița;

1998-2001 Director tehnic

Administrația Națională Apele Române, Direcția Apelor Buzău – Ialomița;

Administrația Națională Apele Române, Direcția Apelor Buzău – Ialomița; 2001-2009 Șef Serviciu Exploatarea și Siguranța Lucrărilor și Șef Secretariat Tehnic Comitet de Bazin – Administrația Națională Apele Române, Direcția Apelor Buzău-Ialomița;

2009-01.2017 Director – Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Buzău-lalomița;

01.2017-06.2017 Ministrul Apelor și Pădurilor;

07.2017-11.2019 Secretar de stat pentru domeniul Apelor, Ministerul Apelor și Pădurilor(în Guvernul lui Mihai Tudose și mai apoi a Vioricăi Dăncilă);

11.2019 – prezent Director, Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Buzău-lalomița.

În anul fiscal 2021, Adriana Petcu a încasat, în calitate de director la ABA Buzău-Ialomiţa, un salariu anual de 96.066 de lei, iar soțul său, de asemenea angajat la aceeași instituție, ca șef sistem hidrotehnic, a avut un salariu anual de 60.271 de lei.

Potrivit declaraţiei de interese din martie 2016, Adriana Petcu a fost membru în CC al ANAR şi membru AGA al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova, valoarea beneficiilor fiind de 15.345, respectiv 25.488 lei.

Potrivit ultimei declaraţii de avere din 2022, Adriana Petcu are un teren intravilan de 1.000 de metri pătraţi, în localitatea Spătaru din judeţul Buzău, cumpărat în 1997. De asemenea, ea menţionează că soţul său a primit moştenire în anul 2009 un teren agricol de peste 9.000 de metri pătraţi în localitatea buzoiană Robeasca. Ea mai are o casă de peste 100 de metri pătraţi în Spătaru, unde are şi terenul, construită în 2001. Petcu deţine un autoturism Skoda cumpărat în 2006 și un Volkswagen cumpărat în 2013.

Aceasta deține și mai multe conturi în bănci, după cum urmează:

Potrivit declarației de avere și interese, Adriana Petcu, împreună cu soţul său dețin câte 300 de acțiuni la Peco Buzău SA, chiar dacă societatea este radiată.

Directoarea se află în ședință când este vizitată de jurnaliști „periculoși”

Am decis să o vizităm și noi pe Adrian Petcu la sediul instituției din Buzău, însă ori de câte ori afla numele jurnaliștilor și publicațiile la care lucrează, aceasta inventa o ședință și nu mai putea sta de vorbă pentru lămurirea mai multor situații ce afectează grav calitatea vieții și a mediului din județul Buzău.

A fost găsită incompatibilă de ANI

În 8 decembrie 2014, Agenţia Naţională de Integritate(ANI) a transmis că Adriana Petcu este în incompatibilitate cu funcţia, pentru că a fost project officer într-un proiect european din care a obţinut 27.086 de lei.

”În exerciţiul funcţiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresă transmisă Administraţiei Naţionale <> (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa în componenţa grupului de lucru al Proiectului <>, în baza căreia persoana evaluată a fost încadrată în funcţia de project officer în cadrul proiectului. Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obţinut venituri în sumă 27.086 Lei”, se arată în comunicatul ANI de la acel moment.

Pe site-ul proiectului se menționează că acesta s-a desfăşurat în opt ţări europene, în perioada ianuarie 2010 – vara anului 2013 şi a avut un buget total de 2,5 milioane de euro, printre partenerii europeni fiind şi ABA Buzău-Ialomiţa, dar şi instituţii din Ungaria, Olanda sau Italia.