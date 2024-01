Ziua când presa sportivă a vândut Dinamo la OMV Petrom

OMV Petrom a anunțat ieri că achiziționează 100% din Renovatio Asset Management. Unii jurnaliști au crezut că se vinde și o parte din Dinamo.

Mai întâi a apărut știrea: OMV Petrom va achiziționa integral Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din România, cu peste 400 de puncte de încărcare în România, cu perspective de creștere la aproximativ 650 până în 2026. Instant, aceasta se împrăștie în mass-media de specialitate.

Pasionat de sport, suporter al echipei de fotbal FC Dinamo București 1948 și cu ceva background din zona industriei energetice de la noi și de aiurea, am tresărit: OMV Petrom, acționar la Dinamo, clubul meu de suflet!?!?!? (da, și jurnaliștii au slăbiciuni microbistice). Am anunțat colegii de redacție ce text voi scrie. Am redactat chiar și titlul: OMV Petrom devine acționar la Dinamo!… Pot spune că m-a salvat instinctul de jurnalist, căpătat în peste 20 de decenii de presă.

Un prim semn de întrebare: De ce în comunicatul său nu se spune nimic despre relația Renvatio Asset Management cu Dinamo? Al doilea, ce mâna ditamai OMV Petrom să se asocieze cu Dinamo, un club iubit dar și foarte dușmănit? Al treilea, OMV Petrom deja sponsorizează o echipă din Superliga, Farul Constanța, formație care se identifică cu proprietarul și managerul tehnic, Gheorghe Hagi, o legendă a sportului românesc. La Dinamo apele sunt tulburi, clubul e în insolvență, foarte mulți acționari nu s-au alăturat proiectului, iar din punct de vedere sportiv situația e destul de apăsătoare.

Și am purces să văd cine e Renovatio Asset Management, știind că grupul Renovatio cuprinde foarte multe societăți. Conform Termene.ro, Renovatio Asset Management deține patru societăți, fiecare cu câte 100%, care nu au nicio treabă cu Dinamo, nici direct, nici indirect.

Proprietarul Renovatio Asset Management este Res Terranet Holding. Această Res Terranet Holding este într-adevăr legată de Dinamo, prin Renovatio Trading, care deține RNV Sports, compania care are 21% din Red and White Management, proprietarul a 80% din FC Dinamo 1948, clubul care joacă în Superliga de fotbal.

OMV Petrom a cumpărat Renvatio Asset Management, nu Res Terranet Holding, astfel încât nu are legătură cu Dinamo. Deja, în presa sportivă au apărut titluri cum că OMV Petrom a achiziționat unul din proprietarii Dinamo. Și unii deja făceau supoziții cum se va implica financiar gigantul energetic în echipa de fotbal.

Prin urmare am contactat atât OMV Petrom cât și Renovatio. Cei de la OMV Petrom s-au arătat surprinși de această legătură a lor cu Dinamo, iar reprezentanții Renovatio au spus negru pe alb că tranzacția nu are nicio legătură cu Dinamo. ” Nu, nu are nici o legatură OMV cu Dinamo. Între RNV Sport și Renovatio Asset Management nu există relație de entități afiliate”, potrivit informațiilor furnizate de managementul Renovatio.

Am fi putut să ne agățăm de interesul major pentru fotbal al unuia dintre oficialii Renovatio, Aurel Arion. Acesta a fost acționar indirect la Renovatio Asset Management, cu 21%, dar s-a retras în luna aprilie, 2023. ”Aurel Arion era unul dintre parteneri, dar, din nou, nu are legatură cu RNV Sport”, au mai spus reprezentanții Renovatio.

Ar mai fi o anume legătură în persoana Ion Denisa Marina, adminstrator la două dintre companiile unde Renovatio Asset Management este acționar. Uitându-ne la ce alte societăți mai este aceasta administrator, am descoperit că la peste 20, toate din universul Renovatio.

Practic, OMV Petrom a cumpărat o bucată din Renovatio, care nu are de a face cu clubul de fotbal FC Dinamo 1948. Doar unii dintre jurnaliștii din presa sportivă au dorit ca OMV Petrom să devină și mai mare decât este…